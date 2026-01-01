Nike ACG Dri-FIT Planet Earth póló nagyobb gyerekeknek

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Fedezd fel a világ minden szegletét ebben a normál fazonú pólóban, amelynek fényvisszaverő grafikája tökéletes a csillagok megfigyeléséhez! Sima, puha anyagból készült, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával van ellátva, amely hűsít és szárazon tart mozgás közben, és könnyen párosítható bármelyik ACG nadrággal, így a megjelenésed kalandokhoz tervezett és harmonikus lesz.