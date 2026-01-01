Nike ACG
Dri-FIT Planet Earth póló nagyobb gyerekeknek
Fedezd fel a világ minden szegletét ebben a normál fazonú pólóban, amelynek fényvisszaverő grafikája tökéletes a csillagok megfigyeléséhez! Sima, puha anyagból készült, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával van ellátva, amely hűsít és szárazon tart mozgás közben, és könnyen párosítható bármelyik ACG nadrággal, így a megjelenésed kalandokhoz tervezett és harmonikus lesz.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IZ7576-010
Nike ACG
Fedezd fel a világ minden szegletét ebben a normál fazonú pólóban, amelynek fényvisszaverő grafikája tökéletes a csillagok megfigyeléséhez! Sima, puha anyagból készült, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával van ellátva, amely hűsít és szárazon tart mozgás közben, és könnyen párosítható bármelyik ACG nadrággal, így a megjelenésed kalandokhoz tervezett és harmonikus lesz.
Termékadatok
- 64% pamut/36% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IZ7576-010
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 140 cm magas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike ACG