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Nike ACG Dri-FIT Planet Earth póló nagyobb gyerekeknek - Fekete

Nike ACG

Dri-FIT Planet Earth póló nagyobb gyerekeknek

29,99 €
Fekete
Light Crimson
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Fedezd fel a világ minden szegletét ebben a normál fazonú pólóban, amelynek fényvisszaverő grafikája tökéletes a csillagok megfigyeléséhez! Sima, puha anyagból készült, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával van ellátva, amely hűsít és szárazon tart mozgás közben, és könnyen párosítható bármelyik ACG nadrággal, így a megjelenésed kalandokhoz tervezett és harmonikus lesz.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IZ7576-010

Nike ACG

29,99 €

Fedezd fel a világ minden szegletét ebben a normál fazonú pólóban, amelynek fényvisszaverő grafikája tökéletes a csillagok megfigyeléséhez! Sima, puha anyagból készült, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával van ellátva, amely hűsít és szárazon tart mozgás közben, és könnyen párosítható bármelyik ACG nadrággal, így a megjelenésed kalandokhoz tervezett és harmonikus lesz.

Termékadatok

  • 64% pamut/36% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IZ7576-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike ACG Dri-FIT Planet Earth póló nagyobb gyerekeknek

    Nike ACG

    29,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed