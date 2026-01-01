ACG Dolomiti női rövidnadrág

A rövidnadrágot az északkelet-olaszországi Dolomitokba vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A laza fazon, valamint a vízlepergető és UV-álló technológia ideálissá tette a túrázáshoz.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Summit White

Stílus: IF0970-010