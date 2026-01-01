Újrahasznosított anyagok
ACG Dolomiti
Női rövidnadrág
A rövidnadrágot az északkelet-olaszországi Dolomitokba vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A laza fazon, valamint a vízlepergető és UV-álló technológia ideálissá tette a túrázáshoz.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Summit White
- Stílus: IF0970-010
ACG Dolomiti
A rövidnadrágot az északkelet-olaszországi Dolomitokba vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A laza fazon, valamint a vízlepergető és UV-álló technológia ideálissá tette a túrázáshoz.
Termékadatok
- 100% nejlon
- Hímzett ACG és Swoosh logók
- Szőtt Dolomiti címke
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Summit White
- Stílus: IF0970-010
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 175 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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ACG Dolomiti