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ACG Dolomiti női rövidnadrág - Fekete/Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Dolomiti

Női rövidnadrág

74,99 €
Fekete/Fekete/Summit White
Cream II/Light Orewood Brown/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A rövidnadrágot az északkelet-olaszországi Dolomitokba vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A laza fazon, valamint a vízlepergető és UV-álló technológia ideálissá tette a túrázáshoz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Summit White
  • Stílus: IF0970-010

ACG Dolomiti

74,99 €

A rövidnadrágot az északkelet-olaszországi Dolomitokba vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A laza fazon, valamint a vízlepergető és UV-álló technológia ideálissá tette a túrázáshoz.

Termékadatok

  • 100% nejlon
  • Hímzett ACG és Swoosh logók
  • Szőtt Dolomiti címke
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Summit White
  • Stílus: IF0970-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    ACG Dolomiti női rövidnadrág

    ACG Dolomiti

    74,99 €

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