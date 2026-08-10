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ACG Dolomiti női nadrág - Sea Glass/Black Spruce/Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Dolomiti

Női nadrág

99,99 €
Sea Glass/Black Spruce/Fekete/Summit White
Cream II/Light Orewood Brown/Summit White

Elfogyott:

Ez a szín jelenleg nem elérhető

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlon szálakból készült

A nadrágot az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A vízlepergető és UV-álló technológiának köszönhetően ez a nadrág ideális a hegyi túrázáshoz. A laza szabás és a szegélynél lévő zsinórok biztosítják a kényelmes viseléshez szükséges állíthatóságot.


  • Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Fekete/Summit White
  • Stílus: IF0141-020

ACG Dolomiti

99,99 €

A nadrágot az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A vízlepergető és UV-álló technológiának köszönhetően ez a nadrág ideális a hegyi túrázáshoz. A laza szabás és a szegélynél lévő zsinórok biztosítják a kényelmes viseléshez szükséges állíthatóságot.

Termékadatok

  • 100% nejlon
  • Laza fazon
  • Hímzett Nike ACG és Nike Swoosh logók
  • Belső szőtt Dolomiti rátét
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Fekete/Summit White
  • Stílus: IF0141-020

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 175 cm
    • Laza fazon: bő és laza
    • 7/8-os hossz: bokáig ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

Értékelések (5)

3.4 csillag

  • Poor quality

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    Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.

  • Good Hiking Pant

    nordiqueen

    [This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Stains from mud after first use

    CharlotteG45741406

    Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.

ACG Dolomiti női nadrág

ACG Dolomiti

99,99 €

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