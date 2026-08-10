ACG Dolomiti női nadrág

A nadrágot az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A vízlepergető és UV-álló technológiának köszönhetően ez a nadrág ideális a hegyi túrázáshoz. A laza szabás és a szegélynél lévő zsinórok biztosítják a kényelmes viseléshez szükséges állíthatóságot.

Megjelenített szín: Sea Glass/Black Spruce/Fekete/Summit White

Stílus: IF0141-020