ACG Dolomiti női nadrág

Poor quality
P21f36f7fdb294a409f6d7a138c04a5bb
Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Újrahasznosított anyagok
Ez a szín jelenleg nem elérhető
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlon szálakból készült
A nadrágot az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A vízlepergető és UV-álló technológiának köszönhetően ez a nadrág ideális a hegyi túrázáshoz. A laza szabás és a szegélynél lévő zsinórok biztosítják a kényelmes viseléshez szükséges állíthatóságot.
ACG Dolomiti
A nadrágot az északkelet-olaszországi Dolomit-hegységbe vittük tesztelésre. A hegyekben túráztunk, és felfedeztük a barlangokat. Az eredmény? A vízlepergető és UV-álló technológiának köszönhetően ez a nadrág ideális a hegyi túrázáshoz. A laza szabás és a szegélynél lévő zsinórok biztosítják a kényelmes viseléshez szükséges állíthatóságot.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.4 csillag
Poor quality
P21f36f7fdb294a409f6d7a138c04a5bb
Popper on the back pocket broke before even wearing the trousers outside, I highly doubt these trousers can manage any substantial hiking trips or general wear and tear.
Good Hiking Pant
nordiqueen
[This review was collected as part of a promotion.] Excellent fit. Love the baggy pockets and the way it cinches around the ankles. Purchased for hiking, lightweight and breathable material.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Stains from mud after first use
CharlotteG45741406
Love the fit and style. Worn once for a slightly muddy hike and are now stained even after washing! - not impressed at all.
ACG Dolomiti