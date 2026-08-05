ACG DAYMAX crossbody táska (3 l)

Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Tartsd kéznél a legfontosabb dolgaidat a Nike ACG „DAYMAX” crossbody táskában. A modern kalandorok számára készült táskában biztonságos fő zseb és számos külső zseb található, amelyek könnyen hozzáférhetők, és elférnek bennünk a kisebb méretű, nélkülözhetetlen cuccaid.
ACG DAYMAX
Tartsd kéznél a legfontosabb dolgaidat a Nike ACG „DAYMAX” crossbody táskában. A modern kalandorok számára készült táskában biztonságos fő zseb és számos külső zseb található, amelyek könnyen hozzáférhetők, és elférnek bennünk a kisebb méretű, nélkülözhetetlen cuccaid.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Fire!
OmarA990654971
This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.
Sacoche super pratique.
Vincent867419007
Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍
Sully811998911
Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .
ACG DAYMAX