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ACG DAYMAX crossbody táska (3 l) - Fekete/College Grey/College Grey

Újrahasznosított anyagok

ACG DAYMAX

Crossbody táska (3 l)

59,99 €
Fekete/College Grey/College Grey
Mineral Slate/Black Spruce/Baltic Blue
EGY MÉRET

Ez a termék legalább 65%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Tartsd kéznél a legfontosabb dolgaidat a Nike ACG „DAYMAX” crossbody táskában. A modern kalandorok számára készült táskában biztonságos fő zseb és számos külső zseb található, amelyek könnyen hozzáférhetők, és elférnek bennünk a kisebb méretű, nélkülözhetetlen cuccaid.


  • Megjelenített szín: Fekete/College Grey/College Grey
  • Stílus: HJ8180-010

ACG DAYMAX

59,99 €

Tartsd kéznél a legfontosabb dolgaidat a Nike ACG „DAYMAX” crossbody táskában. A modern kalandorok számára készült táskában biztonságos fő zseb és számos külső zseb található, amelyek könnyen hozzáférhetők, és elférnek bennünk a kisebb méretű, nélkülözhetetlen cuccaid.

Előnyök

  • Az elülső cipzáros zseb elég nagy ahhoz, hogy elférjen benne egy iPhone Pro Max.
  • A belső hálós, becsúsztatós zsebben és az elülső hálós, betoldásos zsebben rendezebben tárolhatod az apróbb dolgaid.

Termékadatok

  • 23 cm (h.) × 5 cm (sz.) × 15 cm (m.)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • Megjelenített szín: Fekete/College Grey/College Grey
  • Stílus: HJ8180-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (6)

4.3 csillag

  • Fire!

    OmarA990654971

    This crossbody is FIRE! I wanted it to be apart of my collection, but now I just use it everyday.

  • Sacoche super pratique.

    Vincent867419007

    Je la kiffe trop, cette sacoche. Super pratique et a tout les épreuves. J'adore. 😍

  • Sully811998911

    Franchement très déçus…. Saccoche vraiment petite … l’une des plus petite que je possède , de plus la lanière est très très fine pas d’une grande qualité … pour le prix on trouve largement mieux ! Je m’attendais à une grosse sacoche avec beaucoup de place , j’ai reçu une toute petite saccoche d’une qualité moyenne , on dirai une sacoche qui vien de SHEIN ou TEMU , vraiment très déçu de Nike sur cette article .

ACG DAYMAX crossbody táska (3 l)

ACG DAYMAX

59,99 €

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