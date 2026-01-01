ACG „Chamo Camo” Dri-FIT női terepfutótrikó

A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.

Megjelenített szín: Sequoia/Summit White

Stílus: IQ9737-355