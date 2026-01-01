Újrahasznosított anyagok
ACG „Chamo Camo”
Dri-FIT női terepfutótrikó
A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.
- Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
- Stílus: IQ9737-355
ACG „Chamo Camo”
A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A szoros illeszkedés megkönnyíti a réteges öltözködést.
Termékadatok
- 87% poliészter/13% spandex
- Fényvisszaverő dizájnelemek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
- Stílus: IQ9737-355
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 178 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG „Chamo Camo”