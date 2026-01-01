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ACG „Chamo Camo” Dri-FIT női terepfutótrikó - Sequoia/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG „Chamo Camo”

Dri-FIT női terepfutótrikó

54,99 €
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A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.


  • Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
  • Stílus: IQ9737-355

ACG „Chamo Camo”

54,99 €

A forró napokra és hosszú terepfutásokra tervezett trikó minimális varrással készült, hogy csökkentse a kidörzsölődést. A könnyű és rugalmas anyag sima tapintású és gyorsan szárad, így a perzselő hőségben is kényelmes viselet.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A szoros illeszkedés megkönnyíti a réteges öltözködést.

Termékadatok

  • 87% poliészter/13% spandex
  • Fényvisszaverő dizájnelemek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
  • Stílus: IQ9737-355

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG „Chamo Camo” Dri-FIT női terepfutótrikó

    ACG „Chamo Camo”

    54,99 €

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