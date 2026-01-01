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ACG „Chamo Camo” Dri-FIT 10 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt női rövidnadrág terepfutáshoz - Sequoia/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG „Chamo Camo”

Dri-FIT 10 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt női rövidnadrág terepfutáshoz

74,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Azt beszélik, hogy a terepfutáshoz zsebekre van szükség – vajon nyolc elég lesz? A különböző méretű és formájú, részben cipzáras zsebekkel szabadon koncentrálhatsz a terepre. Izzadságelvezető anyagot is használtunk, hogy kilométerről kilométerre kényelmesen érezd magad.


  • Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
  • Stílus: IQ9742-355

ACG „Chamo Camo”

74,99 €

Azt beszélik, hogy a terepfutáshoz zsebekre van szükség – vajon nyolc elég lesz? A különböző méretű és formájú, részben cipzáras zsebekkel szabadon koncentrálhatsz a terepre. Izzadságelvezető anyagot is használtunk, hogy kilométerről kilométerre kényelmesen érezd magad.

Tartós kényelem

A könnyű, rugalmas anyag Nike Dri-FIT technológiája elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít. A hátsó derékpánt rugalmas anyaga erős és puha is, így hatékonyan segít megelőzni a kidörzsölődést.

Maradj felkészült

A derékrész öt hálós zsebében elférnek a túrázáshoz nélkülözhetetlen dolgaid, például az energiagélek és az ajakbalzsam. A hátsó, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon, a belső rövidnadrág két kis belső, süllyesztett zsebébe pedig a fülhallgatót vagy az energiagéljeidet teheted. Bónuszként a derékrész hátulján lévő két rugalmas hurokban elférnek a túrabotok vagy egy felső.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Panelek: 75% poliészter/25% spandex. Elülső zseb/oldalzsebek: 82% poliészter/18% spandex. Alsónadrág: 92% poliészter/8% spandex
  • Sliccelt szegély
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Belső rövidnadrág
  • Fényvisszaverő ACG logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
  • Stílus: IQ9742-355

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG „Chamo Camo” Dri-FIT 10 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt női rövidnadrág terepfutáshoz

    ACG „Chamo Camo”

    74,99 €

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