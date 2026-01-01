Újrahasznosított anyagok
ACG „Chamo Camo”
Dri-FIT 10 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt női rövidnadrág terepfutáshoz
Azt beszélik, hogy a terepfutáshoz zsebekre van szükség – vajon nyolc elég lesz? A különböző méretű és formájú, részben cipzáras zsebekkel szabadon koncentrálhatsz a terepre. Izzadságelvezető anyagot is használtunk, hogy kilométerről kilométerre kényelmesen érezd magad.
- Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
- Stílus: IQ9742-355
ACG „Chamo Camo”
Azt beszélik, hogy a terepfutáshoz zsebekre van szükség – vajon nyolc elég lesz? A különböző méretű és formájú, részben cipzáras zsebekkel szabadon koncentrálhatsz a terepre. Izzadságelvezető anyagot is használtunk, hogy kilométerről kilométerre kényelmesen érezd magad.
Tartós kényelem
A könnyű, rugalmas anyag Nike Dri-FIT technológiája elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít. A hátsó derékpánt rugalmas anyaga erős és puha is, így hatékonyan segít megelőzni a kidörzsölődést.
Maradj felkészült
A derékrész öt hálós zsebében elférnek a túrázáshoz nélkülözhetetlen dolgaid, például az energiagélek és az ajakbalzsam. A hátsó, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon, a belső rövidnadrág két kis belső, süllyesztett zsebébe pedig a fülhallgatót vagy az energiagéljeidet teheted. Bónuszként a derékrész hátulján lévő két rugalmas hurokban elférnek a túrabotok vagy egy felső.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Panelek: 75% poliészter/25% spandex. Elülső zseb/oldalzsebek: 82% poliészter/18% spandex. Alsónadrág: 92% poliészter/8% spandex
- Sliccelt szegély
- Rugalmas, zsinóros derékrész
- Belső rövidnadrág
- Fényvisszaverő ACG logó
- Nem használható személyi védőfelszerelésként
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sequoia/Summit White
- Stílus: IQ9742-355
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG „Chamo Camo”