ACG „Chamo Camo” Dri-FIT 10 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt női rövidnadrág terepfutáshoz

ACG „Chamo Camo”

74,99 €

Azt beszélik, hogy a terepfutáshoz zsebekre van szükség – vajon nyolc elég lesz? A különböző méretű és formájú, részben cipzáras zsebekkel szabadon koncentrálhatsz a terepre. Izzadságelvezető anyagot is használtunk, hogy kilométerről kilométerre kényelmesen érezd magad.

Tartós kényelem

A könnyű, rugalmas anyag Nike Dri-FIT technológiája elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít. A hátsó derékpánt rugalmas anyaga erős és puha is, így hatékonyan segít megelőzni a kidörzsölődést.

Maradj felkészült

A derékrész öt hálós zsebében elférnek a túrázáshoz nélkülözhetetlen dolgaid, például az energiagélek és az ajakbalzsam. A hátsó, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon, a belső rövidnadrág két kis belső, süllyesztett zsebébe pedig a fülhallgatót vagy az energiagéljeidet teheted. Bónuszként a derékrész hátulján lévő két rugalmas hurokban elférnek a túrabotok vagy egy felső.