Nike ACG Apex karimás sapka

Nike ACG Apex

38,49 € 54,99 € 30% kedvezmény

Állítható fedés és összecsomagolható kialakítás – ez nem egy átlagos karimás sapka. A Dolomitokba tett utazásunk ihlette, ahol rájöttünk, mennyire fontos az alkalmazkodó felszerelés. Forró napokon egyszerűen leveheted a felső részt, hogy a hálós korona szellőzhessen. És ha a semmiből elkezd esni? A vízlepergető karima 360 fokos védelmet nyújt a nap ellen.

Apex sapka

Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek.

Összecsomagolható dizájn

Ha nincs szükséged extra védelemre, keresd a „Pack it in” és a „Pack it out” címkéket. A címkék közelében lévő patentok segítségével a sapkát kompakt, könnyen hordozható tasakba csomagolhatod.

Tudatos részletek

A tribiner klasszikus ACG-részlet, és lehetővé teszi, hogy a sapkát a hátizsákod külsejére rögzítsd a könnyű hordozás érdekében. Az áll alatti állítható pánttal testre szabhatod az illeszkedést.