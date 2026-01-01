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Nike ACG Apex karimás sapka - Olive Flak/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG Apex

Karimás sapka

30% kedvezmény

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült

Állítható fedés és összecsomagolható kialakítás – ez nem egy átlagos karimás sapka. A Dolomitokba tett utazásunk ihlette, ahol rájöttünk, mennyire fontos az alkalmazkodó felszerelés. Forró napokon egyszerűen leveheted a felső részt, hogy a hálós korona szellőzhessen. És ha a semmiből elkezd esni? A vízlepergető karima 360 fokos védelmet nyújt a nap ellen.


  • Megjelenített szín: Olive Flak/Fekete
  • Stílus: IM6152-368

Nike ACG Apex

30% kedvezmény

Állítható fedés és összecsomagolható kialakítás – ez nem egy átlagos karimás sapka. A Dolomitokba tett utazásunk ihlette, ahol rájöttünk, mennyire fontos az alkalmazkodó felszerelés. Forró napokon egyszerűen leveheted a felső részt, hogy a hálós korona szellőzhessen. És ha a semmiből elkezd esni? A vízlepergető karima 360 fokos védelmet nyújt a nap ellen.

Apex sapka

Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek.

Összecsomagolható dizájn

Ha nincs szükséged extra védelemre, keresd a „Pack it in” és a „Pack it out” címkéket. A címkék közelében lévő patentok segítségével a sapkát kompakt, könnyen hordozható tasakba csomagolhatod.

Tudatos részletek

A tribiner klasszikus ACG-részlet, és lehetővé teszi, hogy a sapkát a hátizsákod külsejére rögzítsd a könnyű hordozás érdekében. Az áll alatti állítható pánttal testre szabhatod az illeszkedést.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
  • Belső nedvességelvezető homlokpánt
  • Fényvisszaverő Nike ACG logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Olive Flak/Fekete
  • Stílus: IM6152-368

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Nike ACG Apex karimás sapka

    Nike ACG Apex

    30% kedvezmény

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