Újrahasznosított anyagok
Nike ACG Apex
Karimás sapka
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült
Állítható fedés és összecsomagolható kialakítás – ez nem egy átlagos karimás sapka. A Dolomitokba tett utazásunk ihlette, ahol rájöttünk, mennyire fontos az alkalmazkodó felszerelés. Forró napokon egyszerűen leveheted a felső részt, hogy a hálós korona szellőzhessen. És ha a semmiből elkezd esni? A vízlepergető karima 360 fokos védelmet nyújt a nap ellen.
- Megjelenített szín: Olive Flak/Fekete
- Stílus: IM6152-368
Nike ACG Apex
Állítható fedés és összecsomagolható kialakítás – ez nem egy átlagos karimás sapka. A Dolomitokba tett utazásunk ihlette, ahol rájöttünk, mennyire fontos az alkalmazkodó felszerelés. Forró napokon egyszerűen leveheted a felső részt, hogy a hálós korona szellőzhessen. És ha a semmiből elkezd esni? A vízlepergető karima 360 fokos védelmet nyújt a nap ellen.
Apex sapka
Az Apex karimás sapkák közepes mélységűek és 360 fokban fednek.
Összecsomagolható dizájn
Ha nincs szükséged extra védelemre, keresd a „Pack it in” és a „Pack it out” címkéket. A címkék közelében lévő patentok segítségével a sapkát kompakt, könnyen hordozható tasakba csomagolhatod.
Tudatos részletek
A tribiner klasszikus ACG-részlet, és lehetővé teszi, hogy a sapkát a hátizsákod külsejére rögzítsd a könnyű hordozás érdekében. Az áll alatti állítható pánttal testre szabhatod az illeszkedést.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés: 100% poliészter.
- Belső nedvességelvezető homlokpánt
- Fényvisszaverő Nike ACG logó
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Olive Flak/Fekete
- Stílus: IM6152-368
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Nike ACG Apex