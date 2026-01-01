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ACG Aireez gombos, hosszú ujjú, mintás női terepfutófelső - Summit White/Fekete

Újrahasznosított anyagok

ACG Aireez

Gombos, hosszú ujjú, mintás női terepfutófelső

114,99 €
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Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt a napsugarak ellen. A könnyű, rugalmas taftanyag elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy az gyorsabban elpárologjon. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.


  • Megjelenített szín: Summit White/Fekete
  • Stílus: IU8152-100

ACG Aireez

114,99 €

Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt a napsugarak ellen. A könnyű, rugalmas taftanyag elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy az gyorsabban elpárologjon. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A mellzseb patentos záródása révén biztonságosan tárolhatók a gélek vagy a fülhallgatók.
  • A gallér legombolható, hogy futás közben ne mozogjon.

Termékadatok

  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • 72% nejlon/28% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Summit White/Fekete
  • Stílus: IU8152-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Aireez gombos, hosszú ujjú, mintás női terepfutófelső

    ACG Aireez

    114,99 €

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