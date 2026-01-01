ACG Aireez gombos, hosszú ujjú, mintás női terepfutófelső

Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt a napsugarak ellen. A könnyű, rugalmas taftanyag elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy az gyorsabban elpárologjon. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.

Megjelenített szín: Summit White/Fekete

Stílus: IU8152-100