ACG Air Deschutz+ szandál

ACG Air Deschutz+

79,99 €

NEM EGY ÁTLAGOS SZANDÁL.

A városi túráktól a kanyonösvényeken való barangolásokon át a hosszú tengerparti sétákig a Nike ACG Air Deschutz+ mindenhová veled tart. A klasszikus 90-es évekbeli megjelenés egy masszív, szabadtéri ihletésű, gyorsan száradó anyagokkal és plüss párnázással készült dizájnnal párosul. Csatold be magad, és hagyd, hogy a természet elemei formálják a jellemed.

Északnyugaton tesztelve

A terméket az USA-ban, Oregonban terveztük és teszteltük. Az állam hatalmas vadonja és éghajlata inspirálta a szandál kinézetét és célját.

Jól bevált kényelem

A sarokban található Nike Air megfelelő párnázást kínál a csapadékos és a sziklás kalandozásokhoz egyaránt.

Ideális a kalandokhoz

Akár patakokban csobbansz, akár sziklákon ugrálsz, a felsőrész gyorsan száradó anyagaival és a tapadós gumiból készült külső talppal mindig készen állsz majd a kültéri kihívásokra. A tépőzáras pántok segítségével gyorsan személyre szabhatod az illeszkedést, hogy megfeleljen a napi kalandnak.