ACG Air Deschutz+ szandál

Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
A városi túráktól a kanyonösvényeken való barangolásokon át a hosszú tengerparti sétákig a Nike ACG Air Deschutz+ mindenhová veled tart. A klasszikus 90-es évekbeli megjelenés egy masszív, szabadtéri ihletésű, gyorsan száradó anyagokkal és plüss párnázással készült dizájnnal párosul. Csatold be magad, és hagyd, hogy a természet elemei formálják a jellemed.
ACG Air Deschutz+
NEM EGY ÁTLAGOS SZANDÁL.
A városi túráktól a kanyonösvényeken való barangolásokon át a hosszú tengerparti sétákig a Nike ACG Air Deschutz+ mindenhová veled tart. A klasszikus 90-es évekbeli megjelenés egy masszív, szabadtéri ihletésű, gyorsan száradó anyagokkal és plüss párnázással készült dizájnnal párosul. Csatold be magad, és hagyd, hogy a természet elemei formálják a jellemed.
A terméket az USA-ban, Oregonban terveztük és teszteltük. Az állam hatalmas vadonja és éghajlata inspirálta a szandál kinézetét és célját.
A sarokban található Nike Air megfelelő párnázást kínál a csapadékos és a sziklás kalandozásokhoz egyaránt.
Akár patakokban csobbansz, akár sziklákon ugrálsz, a felsőrész gyorsan száradó anyagaival és a tapadós gumiból készült külső talppal mindig készen állsz majd a kültéri kihívásokra. A tépőzáras pántok segítségével gyorsan személyre szabhatod az illeszkedést, hogy megfeleljen a napi kalandnak.
A Nike All Conditions Gear modern dizájnja felveszi a harcot az időjárás viszontagságaival szemben, így bármikor meghódíthatod vagy akár el is hagyhatod a városi terepet. A szélálló, vízhatlan és szellőző anyag jól fed, míg a magasabb szintű dizájn sokoldalú tárolási lehetőséget és stílust biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Super bequeme Sandalen
Stefan_Kohl1988
Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.
Balázs107341634
Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!
Mal taillé
laurentt499682455
La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable
ACG Air Deschutz+