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ACG Air Deschutz+ szandál - Fekete/Fekete/Anthracite/Grey Fog

ACG Air Deschutz+

Szandálok

79,99 €
Fekete/Fekete/Anthracite/Grey Fog
Light Iron Ore/Dark Iris/Fekete/Rust Oxide
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A városi túráktól a kanyonösvényeken való barangolásokon át a hosszú tengerparti sétákig a Nike ACG Air Deschutz+ mindenhová veled tart. A klasszikus 90-es évekbeli megjelenés egy masszív, szabadtéri ihletésű, gyorsan száradó anyagokkal és plüss párnázással készült dizájnnal párosul. Csatold be magad, és hagyd, hogy a természet elemei formálják a jellemed.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite/Grey Fog
  • Stílus: DO8951-001

ACG Air Deschutz+

79,99 €

NEM EGY ÁTLAGOS SZANDÁL.

A városi túráktól a kanyonösvényeken való barangolásokon át a hosszú tengerparti sétákig a Nike ACG Air Deschutz+ mindenhová veled tart. A klasszikus 90-es évekbeli megjelenés egy masszív, szabadtéri ihletésű, gyorsan száradó anyagokkal és plüss párnázással készült dizájnnal párosul. Csatold be magad, és hagyd, hogy a természet elemei formálják a jellemed.

Északnyugaton tesztelve

A terméket az USA-ban, Oregonban terveztük és teszteltük. Az állam hatalmas vadonja és éghajlata inspirálta a szandál kinézetét és célját.

Jól bevált kényelem

A sarokban található Nike Air megfelelő párnázást kínál a csapadékos és a sziklás kalandozásokhoz egyaránt.

Ideális a kalandokhoz

Akár patakokban csobbansz, akár sziklákon ugrálsz, a felsőrész gyorsan száradó anyagaival és a tapadós gumiból készült külső talppal mindig készen állsz majd a kültéri kihívásokra. A tépőzáras pántok segítségével gyorsan személyre szabhatod az illeszkedést, hogy megfeleljen a napi kalandnak.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Anthracite/Grey Fog
  • Stílus: DO8951-001

Nike ACG

A Nike All Conditions Gear modern dizájnja felveszi a harcot az időjárás viszontagságaival szemben, így bármikor meghódíthatod vagy akár el is hagyhatod a városi terepet. A szélálló, vízhatlan és szellőző anyag jól fed, míg a magasabb szintű dizájn sokoldalú tárolási lehetőséget és stílust biztosít.

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (28)

4.7 csillag

  • Super bequeme Sandalen

    Stefan_Kohl1988

    Ich trage 42 in den Airforce Air. 42,5 passt genau richtig. Sind super bequem. Treppen laufen kein Problem.

  • Balázs107341634

    Nagyon eltalálta a nike a szandált, többféle terepen közlekedem, eddig kiválóan teljesített. Könnyen kezelhető, tisztítása egyszerű. Nekem alapból a 46-os méret kell, de ebből egy számmal kisebbet rendeltem, ennek ellenére kiváló és jól illeszkedik a bokához és tartja!

  • Mal taillé

    laurentt499682455

    La Senda est mal taillée, on perd environ 1 cm au niveau du talon qui n’est pas réglable

ACG Air Deschutz+ szandál

ACG Air Deschutz+

79,99 €

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