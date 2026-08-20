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Nike Ace Dri-FIT napellenző - Fehér/Anthracite/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Ace

Dri-FIT napellenző

19,99 €
Fehér/Anthracite/Fekete
Fekete/Anthracite/Fehér

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A strukturálatlan napellenző rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, így hűsít és frissen tart a pályán – még a meleg napokon is.


  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
  • Stílus: HJ3689-100

Nike Ace

19,99 €

A strukturálatlan napellenző rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, így hűsít és frissen tart a pályán – még a meleg napokon is.

A termék előnyei

  • A vékony Ace napellenző kellő árnyékolást biztosít, amikor szükséged van rá.
  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A négy irányban rugalmas poliészter-keverék anyag könnyű és szellőző.
  • A tépőzáras záródással könnyedén beállíthatod a tökéletes illeszkedést.

Termékadatok

  • Laza fazon
  • Homlokpánt
  • Fő alkotórész: 91% poliészter/9% spandex. Belső szegély: 91% poliészter/9% spandex.
  • Nem mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
  • Stílus: HJ3689-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Ace Dri-FIT napellenző

    Nike Ace

    19,99 €