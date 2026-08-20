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Újrahasznosított anyagok
Nike Ace
Dri-FIT napellenző
19,99 €
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A strukturálatlan napellenző rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, így hűsít és frissen tart a pályán – még a meleg napokon is.
- Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
- Stílus: HJ3689-100
Nike Ace
19,99 €
A strukturálatlan napellenző rugalmas, izzadságelvezető anyagból készült, így hűsít és frissen tart a pályán – még a meleg napokon is.
A termék előnyei
- A vékony Ace napellenző kellő árnyékolást biztosít, amikor szükséged van rá.
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A négy irányban rugalmas poliészter-keverék anyag könnyű és szellőző.
- A tépőzáras záródással könnyedén beállíthatod a tökéletes illeszkedést.
Termékadatok
- Laza fazon
- Homlokpánt
- Fő alkotórész: 91% poliészter/9% spandex. Belső szegély: 91% poliészter/9% spandex.
- Nem mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Anthracite/Fekete
- Stílus: HJ3689-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Ace
19,99 €