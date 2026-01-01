Nike Academy Therma-FIT futballkesztyű nagyobb gyerekeknek

Újrahasznosított anyagok
Nike Academy
Nike Therma-FIT futballkesztyű nagyobb gyerekeknek
Vedd fel a harcot a rossz idővel a Therma-FIT Academy kesztyűben. Meleg anyagból készült, és véd a hideg ellen, így végig a játékra koncentrálhatsz. A texturált tenyérrész jobb labdafogást biztosít a gyors újraindításokhoz és bedobásokhoz.
- Megjelenített szín: Fekete/Off White/Off White
- Stílus: IQ0663-011
Nike Academy
Vedd fel a harcot a rossz idővel a Therma-FIT Academy kesztyűben. Meleg anyagból készült, és véd a hideg ellen, így végig a játékra koncentrálhatsz. A texturált tenyérrész jobb labdafogást biztosít a gyors újraindításokhoz és bedobásokhoz.
Előnyök
- A Nike Therma-FIT anyag megtartja a testhőt, így hideg időben is melegen tart.
- A stabil illeszkedés érdekében a rugalmas mandzsetták nyúlékonyak.
Termékadatok
- 68% poliészter/20% nejlon/9% szilikon/3% spandex
- Kézzel mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Off White/Off White
- Stílus: IQ0663-011
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy