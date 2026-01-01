 
1 / 3. kép
Nike Academy Therma-FIT futballkesztyű nagyobb gyerekeknek - Fekete/Off White/Off White

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Nike Therma-FIT futballkesztyű nagyobb gyerekeknek

24,99 €

Vedd fel a harcot a rossz idővel a Therma-FIT Academy kesztyűben. Meleg anyagból készült, és véd a hideg ellen, így végig a játékra koncentrálhatsz. A texturált tenyérrész jobb labdafogást biztosít a gyors újraindításokhoz és bedobásokhoz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Off White/Off White
  • Stílus: IQ0663-011

Nike Academy

24,99 €

Vedd fel a harcot a rossz idővel a Therma-FIT Academy kesztyűben. Meleg anyagból készült, és véd a hideg ellen, így végig a játékra koncentrálhatsz. A texturált tenyérrész jobb labdafogást biztosít a gyors újraindításokhoz és bedobásokhoz.

Előnyök

  • A Nike Therma-FIT anyag megtartja a testhőt, így hideg időben is melegen tart.
  • A stabil illeszkedés érdekében a rugalmas mandzsetták nyúlékonyak.

Termékadatok

  • 68% poliészter/20% nejlon/9% szilikon/3% spandex
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Off White/Off White
  • Stílus: IQ0663-011

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Academy.

    Nike Academy Therma-FIT futballkesztyű nagyobb gyerekeknek

    Nike Academy

    24,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed