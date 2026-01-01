Nike Academy Therma-FIT futballkesztyű nagyobb gyerekeknek

Vedd fel a harcot a rossz idővel a Therma-FIT Academy kesztyűben. Meleg anyagból készült, és véd a hideg ellen, így végig a játékra koncentrálhatsz. A texturált tenyérrész jobb labdafogást biztosít a gyors újraindításokhoz és bedobásokhoz.

Megjelenített szín: Fekete/Off White/Off White

Stílus: IQ0663-011