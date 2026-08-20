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Nike Academy Team gyerek futballhátizsák (22 l) - Midnight Navy/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy Team

Gyerek futballhátizsák (22 l)

32,99 €
Midnight Navy/Fekete/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér

A Nike Academy Team hátizsák tágas tárolóhelyet biztosít, több zsebbel. A pántok és a hátsó panel párnázásának köszönhetően kényelmesen hordozhatod benne a felszerelésed.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: DA2571-411

Nike Academy Team

32,99 €

A Nike Academy Team hátizsák tágas tárolóhelyet biztosít, több zsebbel. A pántok és a hátsó panel párnázásának köszönhetően kényelmesen hordozhatod benne a felszerelésed.

A termék előnyei

  • A nedves/száraz tárolórekesz segít tisztán és rendezetten tartani a holmid.
  • A hátsó panel és az ívelt vállpántok az extra kényelem érdekében párnázással lettek ellátva.
  • Az oldalsó hálós zsebben elfér a vizespalackod.

Termékadatok

  • 46 cm (ma.) × 31 cm (sz.) × 13 cm (mé.)
  • 22 l
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: DA2571-411

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Academy Team gyerek futballhátizsák (22 l)

    Nike Academy Team

    32,99 €