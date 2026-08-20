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Újrahasznosított anyagok
Nike Academy Team
Gyerek futballhátizsák (22 l)
32,99 €
A Nike Academy Team hátizsák tágas tárolóhelyet biztosít, több zsebbel. A pántok és a hátsó panel párnázásának köszönhetően kényelmesen hordozhatod benne a felszerelésed.
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
- Stílus: DA2571-411
Nike Academy Team
32,99 €
A Nike Academy Team hátizsák tágas tárolóhelyet biztosít, több zsebbel. A pántok és a hátsó panel párnázásának köszönhetően kényelmesen hordozhatod benne a felszerelésed.
A termék előnyei
- A nedves/száraz tárolórekesz segít tisztán és rendezetten tartani a holmid.
- A hátsó panel és az ívelt vállpántok az extra kényelem érdekében párnázással lettek ellátva.
- Az oldalsó hálós zsebben elfér a vizespalackod.
Termékadatok
- 46 cm (ma.) × 31 cm (sz.) × 13 cm (mé.)
- 22 l
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
- Stílus: DA2571-411
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Academy Team
32,99 €