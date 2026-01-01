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Nike Academy Plus futball-labda - Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete

Nike Academy Plus

Futball-labda

39,99 €

Ha a labdakezelés optimalizálására törekszel, válaszd az Academy Plus labdát. Az innovatív OmniSculpt technológiánkkal készült labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít.


  • Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IQ0640-100

Nike Academy Plus

39,99 €

Ha a labdakezelés optimalizálására törekszel, válaszd az Academy Plus labdát. Az innovatív OmniSculpt technológiánkkal készült labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít.

Termékadatok

  • 12-paneles kialakítás
  • 60% gumi/15% poliuretán (PU)/13% poliészter/12% etilén-vinil-acetát (EVA)
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IQ0640-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy Plus futball-labda

    Nike Academy Plus

    39,99 €

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