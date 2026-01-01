Nike Academy Plus
Futball-labda
Ha a labdakezelés optimalizálására törekszel, válaszd az Academy Plus labdát. Az innovatív OmniSculpt technológiánkkal készült labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít.
- Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
- Stílus: IQ0640-100
Nike Academy Plus
Ha a labdakezelés optimalizálására törekszel, válaszd az Academy Plus labdát. Az innovatív OmniSculpt technológiánkkal készült labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít.
Termékadatok
- 12-paneles kialakítás
- 60% gumi/15% poliuretán (PU)/13% poliészter/12% etilén-vinil-acetát (EVA)
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
- Stílus: IQ0640-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy Plus