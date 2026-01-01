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Nike Academy hátizsák (közepes, 24 l) - Midnight Navy/Fekete/Fehér

Nike Academy

Hátizsák (közepes, 24 l)

37,99 €
Midnight Navy/Fekete/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
EGY MÉRET
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Számos rekesze van, hogy felszerelésed biztonságosan és könnyen elérhető helyen legyen.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0915-410

Nike Academy

37,99 €

A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Számos rekesze van, hogy felszerelésed biztonságosan és könnyen elérhető helyen legyen.

Előnyök

  • A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
  • A nedves/száraz tárolórekesz segít tisztán és rendezetten tartani a felszerelésed.
  • Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
  • Rekesz, amelyben egy max. 15 colos laptop is elfér.

Termékadatok

  • 46 cm (ma.) × 31 cm (sz.) × 20,5 cm (mé.)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0915-410

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy hátizsák (közepes, 24 l)

    Nike Academy

    37,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

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