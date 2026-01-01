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Nike Academy
Hátizsák (közepes, 24 l)
37,99 €
A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Számos rekesze van, hogy felszerelésed biztonságosan és könnyen elérhető helyen legyen.
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0915-410
Nike Academy
37,99 €
A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Számos rekesze van, hogy felszerelésed biztonságosan és könnyen elérhető helyen legyen.
Előnyök
- A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
- A nedves/száraz tárolórekesz segít tisztán és rendezetten tartani a felszerelésed.
- Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
- Rekesz, amelyben egy max. 15 colos laptop is elfér.
Termékadatok
- 46 cm (ma.) × 31 cm (sz.) × 20,5 cm (mé.)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0915-410
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy
37,99 €