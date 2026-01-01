Nike Academy futballtornazsák (18 l)

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Nike Academy
Focis tornazsák (18 l)
22,99 €
A könnyű és egyszerű Nike Academy tornazsákban gyorsan tárolhatod és hordozhatod a felszerelésed akár edzésről, akár játékról legyen szó, vagy ha a legtöbbet szeretnéd kihozni a napodból.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0924-010
Nike Academy
22,99 €
A könnyű és egyszerű Nike Academy tornazsákban gyorsan tárolhatod és hordozhatod a felszerelésed akár edzésről, akár játékról legyen szó, vagy ha a legtöbbet szeretnéd kihozni a napodból.
Előnyök
- A kis cipzáras zsebnek köszönhetően gyorsan hozzáférhetsz az apróbb dolgaidhoz.
- A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
Termékadatok
- 51 cm (ma.) × 35,5 cm (sz.) × 5 cm (mé.)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0924-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy
22,99 €