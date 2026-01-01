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Nike Academy futballtornazsák (18 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Academy

Focis tornazsák (18 l)

22,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A könnyű és egyszerű Nike Academy tornazsákban gyorsan tárolhatod és hordozhatod a felszerelésed akár edzésről, akár játékról legyen szó, vagy ha a legtöbbet szeretnéd kihozni a napodból.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0924-010

Nike Academy

22,99 €

A könnyű és egyszerű Nike Academy tornazsákban gyorsan tárolhatod és hordozhatod a felszerelésed akár edzésről, akár játékról legyen szó, vagy ha a legtöbbet szeretnéd kihozni a napodból.

Előnyök

  • A kis cipzáras zsebnek köszönhetően gyorsan hozzáférhetsz az apróbb dolgaidhoz.
  • A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.

Termékadatok

  • 51 cm (ma.) × 35,5 cm (sz.) × 5 cm (mé.)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0924-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy futballtornazsák (18 l)

    Nike Academy

    22,99 €

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