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Nike Academy futballhátizsák (nagy méret, 30 l) - Fekete/Fekete/Fehér

Nike Academy

Futballhátizsák (nagy méret, 30 l)

47,99 €
Fekete/Fekete/Fehér
Midnight Navy/Fekete/Fehér
EGY MÉRET
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Nedves vagy száraz körülmények között is használható, és számos rekesszel rendelkezik, köztük egy olyan zsebbel, amely elég nagy a focilabdád számára, így biztonságosan tárolhatod a felszerelésedet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0912-010

Nike Academy

47,99 €

A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Nedves vagy száraz körülmények között is használható, és számos rekesszel rendelkezik, köztük egy olyan zsebbel, amely elég nagy a focilabdád számára, így biztonságosan tárolhatod a felszerelésedet.

Előnyök

  • Vízálló esővédő a biztos védelemért.
  • A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
  • A nedves/száraz tárolórekesz segít tisztán és rendezetten tartani a felszerelésed.
  • Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
  • Rekesz, amelyben egy max. 15 colos laptop is elfér.

Termékadatok

  • 51 cm (ma.) × 33 cm (sz.) × 18 cm (mé.)
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Esővédő: 100% nylon.
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0912-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy futballhátizsák (nagy méret, 30 l)

    Nike Academy

    47,99 €

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