Nike Academy
Futballhátizsák (nagy méret, 30 l)
A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Nedves vagy száraz körülmények között is használható, és számos rekesszel rendelkezik, köztük egy olyan zsebbel, amely elég nagy a focilabdád számára, így biztonságosan tárolhatod a felszerelésedet.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0912-010
Nike Academy
A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Nedves vagy száraz körülmények között is használható, és számos rekesszel rendelkezik, köztük egy olyan zsebbel, amely elég nagy a focilabdád számára, így biztonságosan tárolhatod a felszerelésedet.
Előnyök
- Vízálló esővédő a biztos védelemért.
- A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
- A nedves/száraz tárolórekesz segít tisztán és rendezetten tartani a felszerelésed.
- Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
- Rekesz, amelyben egy max. 15 colos laptop is elfér.
Termékadatok
- 51 cm (ma.) × 33 cm (sz.) × 18 cm (mé.)
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Esővédő: 100% nylon.
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0912-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy