Nike Academy futballhátizsák (nagy méret, 30 l)

A strapabíró kialakítású Nike Academy hátizsákot úgy terveztük, hogy ellenálljon mindennek, amit a meccsnap hoz. Nedves vagy száraz körülmények között is használható, és számos rekesszel rendelkezik, köztük egy olyan zsebbel, amely elég nagy a focilabdád számára, így biztonságosan tárolhatod a felszerelésedet.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: IO0912-010