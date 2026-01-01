Nike Academy futballedzőtáska (nagy méret, 95 l)

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A Nike Academy edzőtáska strapabíró kialakítása segít, hogy minden holmid rendszerezve maradjon. A nagy főrekesz és a különálló oldalzsebek bőséges helyet biztosítanak a labdádnak, a cipődnek és a ruháidnak, a többféle pántnak köszönhetően pedig kényelmesen hordozhatod a felszerelésedet.