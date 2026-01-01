Nike Academy
Futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)
A Nike Academy edzőtáska strapabíró kialakítása segít, hogy minden holmid rendszerezve maradjon. A nagy főrekesz és a különálló oldalzsebek bőséges helyet biztosítanak a labdádnak, a cipődnek és a ruháidnak, a többféle pántnak köszönhetően pedig kényelmesen hordozhatod a felszerelésedet.
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0918-410
Nike Academy
A Nike Academy edzőtáska strapabíró kialakítása segít, hogy minden holmid rendszerezve maradjon. A nagy főrekesz és a különálló oldalzsebek bőséges helyet biztosítanak a labdádnak, a cipődnek és a ruháidnak, a többféle pántnak köszönhetően pedig kényelmesen hordozhatod a felszerelésedet.
Előnyök
- A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
- Az állítható vállpánt és a kettős fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
- Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.
Termékadatok
- Dupla cipzáras fő tárolórekesz
- 63,5 cm (h.) × 30,5 cm (sz.) × 30,5 cm (ma.)
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
- Stílus: IO0918-410
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy