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Nike Academy futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l) - Midnight Navy/Fekete/Fehér

Nike Academy

Futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)

42,99 €
Midnight Navy/Fekete/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
EGY MÉRET
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A Nike Academy edzőtáska strapabíró kialakítása segít, hogy minden holmid rendszerezve maradjon. A nagy főrekesz és a különálló oldalzsebek bőséges helyet biztosítanak a labdádnak, a cipődnek és a ruháidnak, a többféle pántnak köszönhetően pedig kényelmesen hordozhatod a felszerelésedet.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0918-410

Nike Academy

42,99 €

A Nike Academy edzőtáska strapabíró kialakítása segít, hogy minden holmid rendszerezve maradjon. A nagy főrekesz és a különálló oldalzsebek bőséges helyet biztosítanak a labdádnak, a cipődnek és a ruháidnak, a többféle pántnak köszönhetően pedig kényelmesen hordozhatod a felszerelésedet.

Előnyök

  • A megerősített, bevonattal ellátott alj védelmet nyújt nedves időben, és fokozott tartósságot biztosít.
  • Az állítható vállpánt és a kettős fogantyú kényelmes hordozási lehetőségeket kínál.
  • Az oldalzsebekben elfér a vizespalackod vagy az egyéb kisebb, nélkülözhetetlen dolgaid.

Termékadatok

  • Dupla cipzáras fő tárolórekesz
  • 63,5 cm (h.) × 30,5 cm (sz.) × 30,5 cm (ma.)
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO0918-410

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)

    Nike Academy

    42,99 €

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