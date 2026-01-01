Nike Academy futball-labda

Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.

Megjelenített szín: Fekete/Illusion Green/Off Noir/Fehér

Stílus: IQ0642-010