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Nike Academy futball-labda - Fekete/Illusion Green/Off Noir/Fehér

Nike Academy

Futball-labda

27,99 €
Fekete/Illusion Green/Off Noir/Fehér
Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
Linen/Bright Crimson/Fekete/Fekete

Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.


  • Megjelenített szín: Fekete/Illusion Green/Off Noir/Fehér
  • Stílus: IQ0642-010

Nike Academy

27,99 €

Az Academy Soccer Ball innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.

Termékadatok

  • 67% gumi/10% poliuretán (PU)/13% poliészter/10% etilén-vinil-acetát (EVA)
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Illusion Green/Off Noir/Fehér
  • Stílus: IQ0642-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy futball-labda

    Nike Academy

    27,99 €

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