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Nike Academy Elite futball-labda - Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete

Nike Academy Elite

Futball-labda

64,99 €

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Academy Elite futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.


  • Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IQ0639-100

Nike Academy Elite

64,99 €

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Academy Elite futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.

Termékadatok

  • 47% gumi/34% poliuretán (PU)/14% poliészter/3% nejlon/2% műselyem
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
  • Stílus: IQ0639-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Academy Elite futball-labda

    Nike Academy Elite

    64,99 €

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