Nike Academy Elite
Futball-labda
Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Academy Elite futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.
- Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
- Stílus: IQ0639-100
Nike Academy Elite
Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült Academy Elite futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.
Termékadatok
- 47% gumi/34% poliuretán (PU)/14% poliészter/3% nejlon/2% műselyem
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Bright Crimson/Anthracite/Fekete
- Stílus: IQ0639-100
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Academy Elite