Nike Academy Dri-FIT szőtt női futballtréningruha

A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a darab közel sem átlagos. Ez a könnyű és sima tréningruha a legfontosabb területeken szellőző, így hűsít.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér

Stílus: HQ5113-010