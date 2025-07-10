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Nike Academy Dri-FIT szőtt női futballtréningruha - Fekete/Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT szőtt női futballtréningruha

79,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a darab közel sem átlagos. Ez a könnyű és sima tréningruha a legfontosabb területeken szellőző, így hűsít.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: HQ5113-010

Nike Academy

79,99 €

A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a darab közel sem átlagos. Ez a könnyű és sima tréningruha a legfontosabb területeken szellőző, így hűsít.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A sima, szőtt anyag könnyű és szellőző.
  • A melegítőnadrág és -felső cipzáras zsebei biztonságban tartják a nélkülözhetetlen dolgaidat.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh logók a melegítőfelsőn és a nadrágon
  • Rugalmas, zsinórral ellátott derékrész a nadrágon
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: HQ5113-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (4)

4.3 csillag

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Nike Academy Dri-FIT szőtt női futballtréningruha

Nike Academy

79,99 €

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