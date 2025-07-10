Nike Academy Dri-FIT szőtt női futballtréningruha

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a darab közel sem átlagos. Ez a könnyű és sima tréningruha a legfontosabb területeken szellőző, így hűsít.
Nike Academy
A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a darab közel sem átlagos. Ez a könnyű és sima tréningruha a legfontosabb területeken szellőző, így hűsít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.3 csillag
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Szerezd be a megjelenésed meghatározásához szükséges darabokat.
Úgy terveztük, hogy a sport a szezonális stílusod része legyen.