Nike Academy+ Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Úgy készült, hogy sima, könnyű és szellőző érzetet nyújtson, a hátoldalán található hálós panel pedig extra légáramlást biztosít.

Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Fehér

Stílus: IR1311-010