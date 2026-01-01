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Újrahasznosított anyagok
Nike Academy+
Dri-FIT rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
29% kedvezmény
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Sima, könnyű és jól szellőzik, a teljes hálós hátsó panel pedig extra légáramlást biztosít.
- Megjelenített szín: Blue Void/Game Royal/Fehér
- Stílus: IO7318-492
Nike Academy+
29% kedvezmény
Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Sima, könnyű és jól szellőzik, a teljes hálós hátsó panel pedig extra légáramlást biztosít.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Blue Void/Game Royal/Fehér
- Stílus: IO7318-492
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 132 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Academy+
29% kedvezmény