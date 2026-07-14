Nike Academy Dri-FIT női futballnadrág

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a nadrág közel sem átlagos. Izzadságelvezető és szellőző, arra terveztük, hogy hűsítsen és szárazon tartson. A száron lévő hálós paneleknek és a rugalmas derékrésznek köszönhetően kényelemben érheted el céljaidat.
Nike Academy
A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a nadrág közel sem átlagos. Izzadságelvezető és szellőző, arra terveztük, hogy hűsítsen és szárazon tartson. A száron lévő hálós paneleknek és a rugalmas derékrésznek köszönhetően kényelemben érheted el céljaidat.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
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Úgy terveztük, hogy a sport a szezonális stílusod része legyen.