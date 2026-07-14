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Nike Academy Dri-FIT női futballnadrág - Team Red/Fehér/Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT női futballnadrág

44,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a nadrág közel sem átlagos. Izzadságelvezető és szellőző, arra terveztük, hogy hűsítsen és szárazon tartson. A száron lévő hálós paneleknek és a rugalmas derékrésznek köszönhetően kényelemben érheted el céljaidat.


  • Megjelenített szín: Team Red/Fehér/Fehér/Fehér
  • Stílus: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a nadrág közel sem átlagos. Izzadságelvezető és szellőző, arra terveztük, hogy hűsítsen és szárazon tartson. A száron lévő hálós paneleknek és a rugalmas derékrésznek köszönhetően kényelemben érheted el céljaidat.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A belső zsinórral ellátott széles, elasztikus derékrész biztonságos illeszkedést garantál.
  • A vádlinál elhelyett cipzárnak köszönhetően gyorsan átöltözhetsz.
  • A cipzáras oldalzsebekben elfér a legtöbb telefon.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh logó a bal combon
  • Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Team Red/Fehér/Fehér/Fehér
  • Stílus: HM0761-677

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 173 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (12)

4.6 csillag

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike Academy Dri-FIT női futballnadrág

Nike Academy

44,99 €

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