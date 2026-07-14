Nike Academy Dri-FIT női futballnadrág

A nagyság felé vezető minden út az alapok elsajátításával kezdődik. De félreértés ne essék, ez a nadrág közel sem átlagos. Izzadságelvezető és szellőző, arra terveztük, hogy hűsítsen és szárazon tartson. A száron lévő hálós paneleknek és a rugalmas derékrésznek köszönhetően kényelemben érheted el céljaidat.

Megjelenített szín: Team Red/Fehér/Fehér/Fehér

Stílus: HM0761-677