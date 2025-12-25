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Nike Academy Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek - Fehér/Fehér/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek

29% kedvezmény
Fehér/Fehér/Fekete
Fekete/Fekete/Fehér
Midnight Navy/Midnight Navy/Fehér
Blue Void/Fekete/Fehér/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Fehér
Smoke Grey/Fehér/Hot Punch/Hot Punch
Anthracite/Fekete/Illusion Green/Illusion Green
Fekete/Fehér/Bright Crimson/Bright Crimson

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Emeld a következő szintre képességeidet ebben a hosszú ujjú felsőben. Puha, kötött anyagát izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson és kényelmes legyen, miközben a képességeidet csiszolod.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Fekete
  • Stílus: HJ3721-100

Nike Academy

29% kedvezmény

Emeld a következő szintre képességeidet ebben a hosszú ujjú felsőben. Puha, kötött anyagát izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson és kényelmes legyen, miközben a képességeidet csiszolod.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és mozgás közben a helyükön tartják a ruhaujjakat.
  • A hálós oldalpanelek fokozzák a szellőzést.
  • A rövid cipzáras kialakítás felcipzározva extra védelmet nyújt, lehúzva pedig fokozza a szellőzést.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
  • Hímzett Swoosh embléma
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Fekete
  • Stílus: HJ3721-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (5)

4.8 csillag

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Nike Academy Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek

Nike Academy

29% kedvezmény

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