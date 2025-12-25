Nike Academy Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Emeld a következő szintre képességeidet ebben a hosszú ujjú felsőben. Puha, kötött anyagát izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson és kényelmes legyen, miközben a képességeidet csiszolod.
Nike Academy
Emeld a következő szintre képességeidet ebben a hosszú ujjú felsőben. Puha, kötött anyagát izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson és kényelmes legyen, miközben a képességeidet csiszolod.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy