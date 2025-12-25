Nike Academy Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras futballfelső edzéshez nagyobb gyerekeknek

Emeld a következő szintre képességeidet ebben a hosszú ujjú felsőben. Puha, kötött anyagát izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy szárazon tartson és kényelmes legyen, miközben a képességeidet csiszolod.

Megjelenített szín: Fehér/Fehér/Fekete

Stílus: HJ3721-100