Nike Academy Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

A könnyű, kötött felsőt izzadságelvezető Dri-FIT technológiával láttuk el, hogy hűsítsen és kényelmes legyen, miközben fejleszted a képességeidet. A hátsó és oldalsó hálós rész fokozza a szellőzést.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fekete/Fehér

Stílus: IO5799-010