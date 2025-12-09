Nike Academy Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

A könnyű nadrágot úgy terveztük, hogy kényelmes viseletet biztosítson a képességeid fejlesztése közben, az izzadságelvezető Dri-FIT technológia és a hálós oldalpanek pedig megakadályozzák a túlmelegedést játék közben.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: HJ3711-010