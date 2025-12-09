Nike Academy Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A könnyű nadrágot úgy terveztük, hogy kényelmes viseletet biztosítson a képességeid fejlesztése közben, az izzadságelvezető Dri-FIT technológia és a hálós oldalpanek pedig megakadályozzák a túlmelegedést játék közben.
Nike Academy
A könnyű nadrágot úgy terveztük, hogy kényelmes viseletet biztosítson a képességeid fejlesztése közben, az izzadságelvezető Dri-FIT technológia és a hálós oldalpanek pedig megakadályozzák a túlmelegedést játék közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3.5 csillag
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy