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Nike Academy Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

37,99 €

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A könnyű nadrágot úgy terveztük, hogy kényelmes viseletet biztosítson a képességeid fejlesztése közben, az izzadságelvezető Dri-FIT technológia és a hálós oldalpanek pedig megakadályozzák a túlmelegedést játék közben.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: HJ3711-010

Nike Academy

37,99 €

A könnyű nadrágot úgy terveztük, hogy kényelmes viseletet biztosítson a képességeid fejlesztése közben, az izzadságelvezető Dri-FIT technológia és a hálós oldalpanek pedig megakadályozzák a túlmelegedést játék közben.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A zsinóros, rugalmas derékrésszel megtalálhatod a tökéletes illeszkedést.
  • A hálós oldalpanelek gondoskodnak a szellőzésről.
  • A felső lábszárakat szellőző háló, az alsó lábszárakat pedig sima, könnyű taftbélés védi.

Termékadatok

  • Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
  • Cipzáras oldalzsebek
  • Rugalmas szárvégek
  • Hímzett Swoosh embléma
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: HJ3711-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 140 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (2)

3.5 csillag

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Nike Academy Dri-FIT futball-melegítőnadrág nagyobb gyerekeknek

Nike Academy

37,99 €

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