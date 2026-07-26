Nike Academy+ Dri-FIT férfi futballrövidnadrág

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Sima, könnyű és jól szellőzik, a hálós oldalpanelek pedig extra légáramlást biztosítanak.
Nike Academy+
Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Sima, könnyű és jól szellőzik, a hálós oldalpanelek pedig extra légáramlást biztosítanak.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+