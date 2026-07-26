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Nike Academy+ Dri-FIT férfi futballrövidnadrág - Mineral Slate/Summit White/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy+

Dri-FIT férfi futballrövidnadrág

29% kedvezmény
Mineral Slate/Summit White/Fekete
Hot Lava/Fekete/Fekete
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Sima, könnyű és jól szellőzik, a hálós oldalpanelek pedig extra légáramlást biztosítanak.


  • Megjelenített szín: Mineral Slate/Summit White/Fekete
  • Stílus: IF2551-382

Nike Academy+

29% kedvezmény

Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Sima, könnyű és jól szellőzik, a hálós oldalpanelek pedig extra légáramlást biztosítanak.

Termékadatok

  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Cipzáras zsebek
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Mineral Slate/Summit White/Fekete
  • Stílus: IF2551-382

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

4 csillag

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Nike Academy+ Dri-FIT férfi futballrövidnadrág

Nike Academy+

29% kedvezmény

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