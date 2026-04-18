Nike Academy Dri-FIT férfi futballnadrág

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ez a futballedzéshez tervezett, könnyű, szőtt nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A normál fazon, a szellős hálós panelek és a cipzáras zsebek akadálymentes viseletet kínálnak.
Nike Academy
Ez a futballedzéshez tervezett, könnyű, szőtt nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A normál fazon, a szellős hálós panelek és a cipzáras zsebek akadálymentes viseletet kínálnak.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.1 csillag
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy