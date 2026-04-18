 
1 / 7. kép
Nagyra értékelt
Nike Academy Dri-FIT férfi futballnadrág - Fekete/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT férfi futballnadrág

44,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ez a futballedzéshez tervezett, könnyű, szőtt nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A normál fazon, a szellős hálós panelek és a cipzáras zsebek akadálymentes viseletet kínálnak.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Ez a futballedzéshez tervezett, könnyű, szőtt nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A normál fazon, a szellős hálós panelek és a cipzáras zsebek akadálymentes viseletet kínálnak.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A szőtt anyag puha tapintású és ultrakönnyű.
  • A zsinóros, rugalmas derékrész stabilan illeszkedik.

Termékadatok

  • Rugalmas mandzsetták
  • Hímzett Swoosh-logó
  • Fő alkotórész/Háló: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér
  • Stílus: HJ3780-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 189 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (10)

4.1 csillag

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Nike Academy Dri-FIT férfi futballnadrág

Nike Academy

44,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 96