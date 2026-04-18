Nike Academy Dri-FIT férfi futballnadrág

Ez a futballedzéshez tervezett, könnyű, szőtt nadrág elvezeti az izzadságot, így segít összpontosítani a pályán. A normál fazon, a szellős hálós panelek és a cipzáras zsebek akadálymentes viseletet kínálnak.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fehér

Stílus: HJ3780-010