Nike Academy Dri-FIT 10 cm-es futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Pörgesd fel a hangulatot a pályán az Academy rövidnadrágunkban. Izzadságelvezető technológiája elvezeti a nedvességet a bőrről, így tovább maradhatsz szárazon. Az oldalsó hálós betétek extra szellőzést biztosítanak, hogy végig a maximumot nyújthasd a játékban.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fekete/Fehér

Stílus: IO5798-010