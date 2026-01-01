 
1 / 5. kép
Nike Academy Dri-FIT 10 cm-es futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Fekete/Fehér/Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT 10 cm-es futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

19,99 €
Fekete/Fehér/Fekete/Fehér
Playful Pink/Fehér/Playful Pink/Fehér
Pink Smoke/Fehér/Pink Smoke/Fehér
Team Red/Fehér/Team Red/Fehér

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Pörgesd fel a hangulatot a pályán az Academy rövidnadrágunkban. Izzadságelvezető technológiája elvezeti a nedvességet a bőrről, így tovább maradhatsz szárazon. Az oldalsó hálós betétek extra szellőzést biztosítanak, hogy végig a maximumot nyújthasd a játékban.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO5798-010

Nike Academy

19,99 €

Pörgesd fel a hangulatot a pályán az Academy rövidnadrágunkban. Izzadságelvezető technológiája elvezeti a nedvességet a bőrről, így tovább maradhatsz szárazon. Az oldalsó hálós betétek extra szellőzést biztosítanak, hogy végig a maximumot nyújthasd a játékban.

Termékadatok

  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO5798-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Academy.

    Nike Academy Dri-FIT 10 cm-es futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

    Nike Academy

    19,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed