Újrahasznosított anyagok
Nike Academy „Alexia Putellas”
Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek (lányoknak)
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Alexia Putellas kreatív, gyors bevágásokkal teremt teret, és győzelemre vezeti csapatát. A könnyű és szellőző Academy felső izzadságelvezető technológiával készült, ezért úgy mozoghatsz és játszhatsz, mint Alexia.
- Megjelenített szín: Pure Platinum/Sea Coral/Fekete
- Stílus: IO5797-043
Nike Academy „Alexia Putellas”
Alexia Putellas kreatív, gyors bevágásokkal teremt teret, és győzelemre vezeti csapatát. A könnyű és szellőző Academy felső izzadságelvezető technológiával készült, ezért úgy mozoghatsz és játszhatsz, mint Alexia.
Előnyök
- A paneles oldalvarratok fokozzák a szellőzést a mindig hűs viselet érdekében.
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Háló: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pure Platinum/Sea Coral/Fekete
- Stílus: IO5797-043
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 144 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Academy „Alexia Putellas”