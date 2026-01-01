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Nike Academy „Alexia Putellas” Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Pure Platinum/Sea Coral/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy „Alexia Putellas”

Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

34,99 €

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Alexia Putellas kreatív, gyors bevágásokkal teremt teret, és győzelemre vezeti csapatát. A könnyű és szellőző Academy felső izzadságelvezető technológiával készült, ezért úgy mozoghatsz és játszhatsz, mint Alexia.


  • Megjelenített szín: Pure Platinum/Sea Coral/Fekete
  • Stílus: IO5797-043

Nike Academy „Alexia Putellas”

34,99 €

Alexia Putellas kreatív, gyors bevágásokkal teremt teret, és győzelemre vezeti csapatát. A könnyű és szellőző Academy felső izzadságelvezető technológiával készült, ezért úgy mozoghatsz és játszhatsz, mint Alexia.

Előnyök

  • A paneles oldalvarratok fokozzák a szellőzést a mindig hűs viselet érdekében.
  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Háló: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pure Platinum/Sea Coral/Fekete
  • Stílus: IO5797-043

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Academy „Alexia Putellas” Dri-FIT futballfelső nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

    Nike Academy „Alexia Putellas”

    34,99 €

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