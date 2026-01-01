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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-védelmet adó, magas derekú, rakott női szoknya - Fekete/Dark Smoke Grey

Újrahasznosított anyagok

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV-védelmet adó, magas derekú, rakott női szoknya

109,99 €
Fekete/Dark Smoke Grey
Camo Green/Outdoor Green
Cream II/College Grey
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető szoknya teljes mozgásszabadságot ad. Könnyű és méretre szabott PerfectStretch anyagunkból készült a kifinomult megjelenésért, amelyet a mozgásban lévő életmódhoz terveztünk.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IR8705-010

Nike 24.7 PerfectStretch

109,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető szoknya teljes mozgásszabadságot ad. Könnyű és méretre szabott PerfectStretch anyagunkból készült a kifinomult megjelenésért, amelyet a mozgásban lévő életmódhoz terveztünk.

Hozd ki a legtöbbet a pihenésből

A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

További előnyök

  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • A könnyű, négy irányban rugalmas PerfectStretch anyagunkat úgy terveztük, hogy egész nap lépést tartson veled.
  • A hátul ráncolt, gumis derékrész dinamikus rugalmasságot biztosít.

Termékadatok

  • Oldalzsebek
  • Jellegzetes akasztó
  • 83% poliészter/17% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IR8705-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-védelmet adó, magas derekú, rakott női szoknya

    Nike 24.7 PerfectStretch

    109,99 €

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