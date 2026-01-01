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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-védelemmel ellátott, csőszárú férfinadrág - Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey

Újrahasznosított anyagok

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV-védelemmel ellátott, csőszárú férfinadrág

129,99 €
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, bő, csőszárú nadrág a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Izzadságelvezető és UV-védő technológiával készült, és könnyű, méretre szabott PerfectStretch anyagunkkal rendelkezik a kifinomult megjelenésért, amelyet a mozgásban lévő életmódhoz terveztünk.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IM3631-010

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, bő, csőszárú nadrág a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Izzadságelvezető és UV-védő technológiával készült, és könnyű, méretre szabott PerfectStretch anyagunkkal rendelkezik a kifinomult megjelenésért, amelyet a mozgásban lévő életmódhoz terveztünk.

Hozd ki a legtöbbet a pihenésből

A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

További előnyök

  • A könnyű, négy irányban rugalmas PerfectStretch anyagunkat úgy terveztük, hogy egész nap lépést tartson veled.
  • A hátul ráncolt, gumis derékrész dinamikus rugalmasságot biztosít.
  • A jobb zseb belsejében lévő rejtett, cipzáras zsebben elférnek a kisebb tárgyak.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztó
  • Cipzáras slicc és kapcsos záródás
  • Oldalzsebek
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Zsebbetétek: 86% poliészter/14% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IM3631-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 188 cm
    • A nagy és magas modell 2XL-es méretet visel, és 191 cm magas
    • Laza fazon: bő és laza
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-védelemmel ellátott, csőszárú férfinadrág

    Nike 24.7 PerfectStretch

    129,99 €

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