Újrahasznosított anyagok
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-védelemmel ellátott, csőszárú férfinadrág
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, bő, csőszárú nadrág a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Izzadságelvezető és UV-védő technológiával készült, és könnyű, méretre szabott PerfectStretch anyagunkkal rendelkezik a kifinomult megjelenésért, amelyet a mozgásban lévő életmódhoz terveztünk.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
- Stílus: IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, bő, csőszárú nadrág a kényelemre helyezi a hangsúlyt. Izzadságelvezető és UV-védő technológiával készült, és könnyű, méretre szabott PerfectStretch anyagunkkal rendelkezik a kifinomult megjelenésért, amelyet a mozgásban lévő életmódhoz terveztünk.
Hozd ki a legtöbbet a pihenésből
A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.
Száraz viselet
A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
További előnyök
- A könnyű, négy irányban rugalmas PerfectStretch anyagunkat úgy terveztük, hogy egész nap lépést tartson veled.
- A hátul ráncolt, gumis derékrész dinamikus rugalmasságot biztosít.
- A jobb zseb belsejében lévő rejtett, cipzáras zsebben elférnek a kisebb tárgyak.
Termékadatok
- Jellegzetes akasztó
- Cipzáras slicc és kapcsos záródás
- Oldalzsebek
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Zsebbetétek: 86% poliészter/14% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
- Stílus: IM3631-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 188 cm
- A nagy és magas modell 2XL-es méretet visel, és 191 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike 24.7 PerfectStretch.
Nike 24.7 PerfectStretch