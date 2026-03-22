Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV férfinadrág

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a klasszikus szabású nadrág remekül kihasználja a rendelkezésre álló teret: két teljes hosszúságú hajtókát kapott a bő érzetért, valamint egy akasztópántot, amely megkönnyíti a felakasztást.
Nike 24.7 PerfectStretch
Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a klasszikus szabású nadrág remekül kihasználja a rendelkezésre álló teret: két teljes hosszúságú hajtókát kapott a bő érzetért, valamint egy akasztópántot, amely megkönnyíti a felakasztást.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch