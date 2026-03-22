Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV férfinadrág

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a klasszikus szabású nadrág remekül kihasználja a rendelkezésre álló teret: két teljes hosszúságú hajtókát kapott a bő érzetért, valamint egy akasztópántot, amely megkönnyíti a felakasztást.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Biztonságos tárolás

A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.