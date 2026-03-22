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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV férfinadrág - Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey

Újrahasznosított anyagok

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT UV férfinadrág

139,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a klasszikus szabású nadrág remekül kihasználja a rendelkezésre álló teret: két teljes hosszúságú hajtókát kapott a bő érzetért, valamint egy akasztópántot, amely megkönnyíti a felakasztást.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a klasszikus szabású nadrág remekül kihasználja a rendelkezésre álló teret: két teljes hosszúságú hajtókát kapott a bő érzetért, valamint egy akasztópántot, amely megkönnyíti a felakasztást.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Biztonságos tárolás

A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.

További előnyök

  • A rugalmas derékrész és az övbújtatók stabil illeszkedést biztosítanak.
  • A jobb hátsó zseb cipzárral záródik.
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztófül a derékrész bal oldali varratán
  • Elülső cipzár kapcsos záródással kiegészítve
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Zsebbetétek: 86% poliészter/14% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IF2123-010

Méret és fazon

    • A modell M-es méretet visel, és 183 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV férfinadrág

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

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