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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú, rövidített női kabát - Midnight Navy/Fekete/Dark Obsidian

Újrahasznosított anyagok

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT laza fazonú, rövidített női kabát

129,99 €
Midnight Navy/Fekete/Dark Obsidian
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Testreszabott és mozgásra kész. PerfectStretch kabátunk könnyű, négy irányban rugalmas anyagával és izzadságelvezető technológiájával egész nap lépést tart veled. Bő szabása és szellős, pliszés hátrésze letisztult kényelmet nyújt minden tevékenység során.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Dark Obsidian
  • Stílus: IB8986-410

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Testreszabott és mozgásra kész. PerfectStretch kabátunk könnyű, négy irányban rugalmas anyagával és izzadságelvezető technológiájával egész nap lépést tart veled. Bő szabása és szellős, pliszés hátrésze letisztult kényelmet nyújt minden tevékenység során.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A mandzsetták mozgás közben is állíthatók a patentgombokkal.

Termékadatok

  • Rejtett patentos elülső záródás
  • Varraton elhelyezett zsebek
  • Jellegzetes akasztó a gallér hátulján
  • Fő alkotórész: 83–88% poliészter/12–17% spandex. Panelek/zsebbetét kézfej felőli oldala: 83% poliészter/17% spandex. Háló: 91% poliészter/9% spandex.
  • Az anyagok százalékos aránya eltérő lehet. A tényleges mennyiségek a címkén láthatók.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Dark Obsidian
  • Stílus: IB8986-410

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (23)

4.6 csillag

  • very nice!

    LucianeB762639165

    Dresses really well and it is very pretty!

  • Just not for me

    KM

    Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Wierd fit

    Jamie3030

    I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú, rövidített női kabát

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

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