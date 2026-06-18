Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú, rövidített női kabát

very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Testreszabott és mozgásra kész. PerfectStretch kabátunk könnyű, négy irányban rugalmas anyagával és izzadságelvezető technológiájával egész nap lépést tart veled. Bő szabása és szellős, pliszés hátrésze letisztult kényelmet nyújt minden tevékenység során.
Nike 24.7 PerfectStretch
Testreszabott és mozgásra kész. PerfectStretch kabátunk könnyű, négy irányban rugalmas anyagával és izzadságelvezető technológiájával egész nap lépést tart veled. Bő szabása és szellős, pliszés hátrésze letisztult kényelmet nyújt minden tevékenység során.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
very nice!
LucianeB762639165
Dresses really well and it is very pretty!
Just not for me
KM
Cropped outwear is not what I would normally add to my wardrobe, but it has some good qualities I like. Pros: I’ve always appreciated The Nike Dri-Fit material it does what it's designed to do—it's effective, stylish and looks great. I love the adjustable wrists they’re such a great touch, it keeps the loose-fit aesthetic functional so my arms aren't drowning in the sleeves. Cons: I question the pleated section in the back, it feels unnecessary to me, making it a personal no. Final Thoughts: Overall it's a solid product, not a bad jacket by any means, just not a personal choice I would make but definitely a great piece to fit your style.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Wierd fit
Jamie3030
I am not a big fan of this cropped jacket. It does say loose fit so I would size down if you want it to be more form fitting. In my opinion the width of the jacket is very large but the arms are only slightly larger. It looked wierd when I tried it on because the jacket looked huge but its cropped so it ended up feeling off. I do wish I got a smaller size because I think that would have made a huge difference. The material feels nice, well made and looked the same after I washed it.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch