Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú chino férfinadrág

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a laza fazonú chino nadrág remekül használja ki az adottságait: rengeteg tárolóhelyet kínál, és akasztója is van.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Hatzsebes kialakítás

A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.