Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú chino férfinadrág

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a laza fazonú chino nadrág remekül használja ki az adottságait: rengeteg tárolóhelyet kínál, és akasztója is van.
Nike 24.7 PerfectStretch
Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a laza fazonú chino nadrág remekül használja ki az adottságait: rengeteg tárolóhelyet kínál, és akasztója is van.
A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch