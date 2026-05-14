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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú chino férfinadrág - Fekete/Dark Smoke Grey

Újrahasznosított anyagok

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT laza fazonú chino férfinadrág

119,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a laza fazonú chino nadrág remekül használja ki az adottságait: rengeteg tárolóhelyet kínál, és akasztója is van.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a laza fazonú chino nadrág remekül használja ki az adottságait: rengeteg tárolóhelyet kínál, és akasztója is van.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Hatzsebes kialakítás

A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.

További előnyök

  • A rugalmas derékrész és az övbújtatók stabil illeszkedést biztosítanak.
  • A hátsó zsebek cipzárral záródnak.
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztófül a derékrész bal oldali varratán
  • Ragasztott övbújtatók
  • Elülső cipzár kapcsos záródással kiegészítve
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Zsebbetétek: 86% poliészter/14% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6941-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (4)

5 csillag

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT laza fazonú chino férfinadrág

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

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