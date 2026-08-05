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Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT karcsúsított szabású, Dri-FIT chino férfinadrág - Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey

Újrahasznosított anyagok

Nike 24.7 PerfectStretch

Karcsúsított szabású, Dri-FIT chino férfinadrág

119,99 €
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Desert Khaki/Sail/Khaki
Obsidian/Fekete/Dark Obsidian
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a testre szabott illeszkedésű chino nadrág remekül használja ki az adottságait, rengeteg tárolóhelyet kínál, és hurkot is tartalmaz a könnyű felakasztáshoz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6918-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a testre szabott illeszkedésű chino nadrág remekül használja ki az adottságait, rengeteg tárolóhelyet kínál, és hurkot is tartalmaz a könnyű felakasztáshoz.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Hatzsebes kialakítás

A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.

További előnyök

  • A rugalmas derékrész és az övbújtatók stabil illeszkedést biztosítanak.
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelme érdekében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztófül a derékrész bal oldali varratán
  • Ragasztott övbújtatók
  • Elülső cipzár kapcsos záródással kiegészítve
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Zsebbetétek: 86% poliészter/14% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6918-010

Méret és fazon

    • A modell 32/34-es méretet visel, és 185 cm magas
    • A nagy és magas modell 42/32-es méretet visel, és 180 cm magas
    • Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (26)

4.6 csillag

  • Thank you Nike!!

    OmarA990654971

    Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!

  • Perfect golf pants

    Amazon1234

    [This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Great pants

    NJP24

    [This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT karcsúsított szabású, Dri-FIT chino férfinadrág

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

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Egész napos kényelemre tervezve

Egy új kollekció, amelyben a kifinomult megjelenés és a luxuskategóriás érzet találkozik.

„Kényelemben csinálhatod azt, amit szeretsz bárhol, bármikor.”

– Ishod Wair, 24.7 gördeszkázó

PerfectStretch

A PerfectStretch egy egyedi, négy irányban rugalmas anyag, amely könnyed kényelmet és visszafogott, de sosem alábecsülendő stílust kínál.

Kifinomult megjelenés

Tégy meg mindent kifinomult megjelenéssel és egyedi, négy irányban rugalmas kialakítással.