Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT karcsúsított szabású, Dri-FIT chino férfinadrág

Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a testre szabott illeszkedésű chino nadrág remekül használja ki az adottságait, rengeteg tárolóhelyet kínál, és hurkot is tartalmaz a könnyű felakasztáshoz.
Nike 24.7 PerfectStretch
Az egész napos kényelemre tervezett PerfectStretch anyagunk négy irányban rugalmas, és kifinomult megjelenésű. Ez a testre szabott illeszkedésű chino nadrág remekül használja ki az adottságait, rengeteg tárolóhelyet kínál, és hurkot is tartalmaz a könnyű felakasztáshoz.
A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A jobb oldali rejtett, cipzáras zsebben elfér a legtöbb telefon. A bal oldalon lévő hálós, süllyesztett zsebben kisebb tárgyak tárolhatók. A zsebek belülről biztonságosan le vannak varrva, hogy ne mozduljanak el a nap folyamán.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Thank you Nike!!
OmarA990654971
Replaced all my pants to these. They’re great on every level. Great job!
Perfect golf pants
Amazon1234
[This review was collected as part of a promotion.] Perfect for everyday wear and to golf in. Love the various color options.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Great pants
NJP24
[This review was collected as part of a promotion.] Comfortable, my son wears them without complaining!
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 PerfectStretch
Egy új kollekció, amelyben a kifinomult megjelenés és a luxuskategóriás érzet találkozik.
– Ishod Wair, 24.7 gördeszkázó
A PerfectStretch egy egyedi, négy irányban rugalmas anyag, amely könnyed kényelmet és visszafogott, de sosem alábecsülendő stílust kínál.
Tégy meg mindent kifinomult megjelenéssel és egyedi, négy irányban rugalmas kialakítással.