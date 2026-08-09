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Nike 24.7 ImpossiblySoft női kapucnis pulóver - Cream II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Női kapucnis pulóver

89,99 €
Cream II/Sail/College Grey
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Fekete/Mosswood Brown
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a tágas kapucnis pulóver letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.


  • Megjelenített szín: Cream II/Sail/College Grey
  • Stílus: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a tágas kapucnis pulóver letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Túlméretezett fazon, így kellően bő és könnyen rétegezhető.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztó a gallér hátulján
  • Fő alkotórész: 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex; Kapucni bélése: 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Cream II/Sail/College Grey
  • Stílus: IR1929-236

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

5 csillag

  • Super

    Małgorzata518330265

    Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza

  • LOVEEEEEEEE

    Sraah

    [This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft női kapucnis pulóver

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

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