Nike 24.7 ImpossiblySoft női kapucnis pulóver

Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a tágas kapucnis pulóver letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a tágas kapucnis pulóver letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Super
Małgorzata518330265
Świetny fason i materiał , rozmiar standardowy , świetna bluza
LOVEEEEEEEE
Sraah
[This review was collected as part of a promotion.] This is so soft and comfortable! It's oversized and can wear with leggings.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft