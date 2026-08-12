triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
Nagyra értékelt
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT túlméretezett, kerek nyakkivágású női felső - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT túlméretezett, kerek nyakkivágású női felső

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Fekete/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a rendkívül rugalmas, izzadságelvezető felső állandó kényelmet biztosít.


  • Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Stílus: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a rendkívül rugalmas, izzadságelvezető felső állandó kényelmet biztosít.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A túlméretezett szabás tágas érzetet ad.

Termékadatok

  • Matt szilikon márkajelzés a bal ujjon
  • Jellegzetes akasztó a nyak hátsó részén
  • 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Stílus: HQ8193-104

Méret és fazon

    • A modell mérete: S, magassága: 180 cm
    • Nagyméretű fazon: eltúlzott és tágas
    • A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (85)

4.8 csillag

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT túlméretezett, kerek nyakkivágású női felső

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 22

A sport inspirálta, a te stílusod dobja fel

Szerezd be a megjelenésed meghatározásához szükséges darabokat.