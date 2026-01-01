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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT hosszú cipzáras női tunika - Camo Green/Outdoor Green

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT hosszú cipzáras női tunika

99,99 €
Camo Green/Outdoor Green
Cream II/College Grey
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, könnyű tunika a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz neki.


  • Megjelenített szín: Camo Green/Outdoor Green
  • Stílus: IQ7051-303

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, könnyű tunika a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz neki.

Hozd ki a legtöbbet a pihenésből

A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

További előnyök

  • Az ImpossiblySoft anyagunk egy sima, duplán kötött szövet, amelyet az egész napos mozgáshoz terveztünk.
  • Az ejtett vállak és a bő fazon elegendő helyet hagynak a mozgáshoz.

Termékadatok

  • Oldalzsebek
  • Sliccelt szegély
  • Két irányba húzható cipzár
  • Jellegzetes akasztó
  • Fő alkotórész: 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Camo Green/Outdoor Green
  • Stílus: IQ7051-303

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT hosszú cipzáras női tunika

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    99,99 €

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