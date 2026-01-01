Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT hosszú cipzáras női tunika
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, könnyű tunika a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz neki.
- Megjelenített szín: Camo Green/Outdoor Green
- Stílus: IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, könnyű tunika a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz neki.
Hozd ki a legtöbbet a pihenésből
A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.
Száraz viselet
A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
További előnyök
- Az ImpossiblySoft anyagunk egy sima, duplán kötött szövet, amelyet az egész napos mozgáshoz terveztünk.
- Az ejtett vállak és a bő fazon elegendő helyet hagynak a mozgáshoz.
Termékadatok
- Oldalzsebek
- Sliccelt szegély
- Két irányba húzható cipzár
- Jellegzetes akasztó
- Fő alkotórész: 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex Zsebbetétek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Camo Green/Outdoor Green
- Stílus: IQ7051-303
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 173 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft