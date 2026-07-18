Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfinadrág

Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú nadrág letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú nadrág letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
The best
Couch 75
[This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Short guy approved
JPDAZ
[This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Egy új kollekció, amelyben a kifinomult megjelenés és a luxuskategóriás érzet találkozik.
– Aurélien Tchouaméni, 24.7 labdarúgó
Ez a mindennapos kényelemre hangolt, duplán kötött anyag új szintre emeli a puhaságot.
A sportolók számára a teljesítmény életstílus. Vedd fel ruhatáradba ezt a lélegzetelállító puhaságú, teljesítményfokozó anyagból készült darabot, hogy megtapasztald a kényelem új szintjét.