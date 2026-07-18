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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfinadrág - Fekete/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT férfinadrág

109,99 €
Fekete/Dark Smoke Grey
Obsidian/Dark Obsidian
Cargo Khaki/Sequoia
Tattoo/Fekete/Burgundy Crush
Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
  • A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú nadrág letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6970-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú nadrág letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.

A termék előnyei

  • A puha, kényelmes és rugalmas ImpossiblySoft anyagunk mindenhova és minden mozgásformához ideális.
  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A belső zsinórral ellátott, rugalmas derékrész tökéletesen illeszkedik.
  • A jobb zseb belsejében lévő rejtett, cipzáras zsebben elférnek a kisebb tárgyak.
  • A cipzáras hátsó zseb biztonságos tárolást biztosít.

Termékadatok

  • Akasztófül a derékrész bal oldali varratán
  • Fő alkotórész: 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6970-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 185 cm
    • A nagy és magas modell 3XL-es méretet visel, és 188 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
    • A szokottnál nagyobb méret; javasoljuk, hogy rendelj egy mérettel kisebbet
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (118)

4.6 csillag

  • Sanslöst bekväma

    Mathias669082722

    Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.

  • The best

    Couch 75

    [This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Short guy approved

    JPDAZ

    [This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfinadrág

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 105

Egész napos kényelemre tervezve

Egy új kollekció, amelyben a kifinomult megjelenés és a luxuskategóriás érzet találkozik.

„Azért, hogy nap végén is jól érezd magad.”

– Aurélien Tchouaméni, 24.7 labdarúgó

ImpossiblySoft

Ez a mindennapos kényelemre hangolt, duplán kötött anyag új szintre emeli a puhaságot.

A luxus érzése

A sportolók számára a teljesítmény életstílus. Vedd fel ruhatáradba ezt a lélegzetelállító puhaságú, teljesítményfokozó anyagból készült darabot, hogy megtapasztald a kényelem új szintjét.