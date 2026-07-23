Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfi rövidnadrág

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető rövidnadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető rövidnadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.
A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.
A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft