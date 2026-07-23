triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 11. kép
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfi rövidnadrág - Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT férfi rövidnadrág

94,99 €
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown
Camo Green/Fekete/Outdoor Green

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető rövidnadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető rövidnadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.

Hozd ki a legtöbbet a pihenésből

A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

További előnyök

  • Az ImpossiblySoft anyagunk egy sima, duplán kötött szövet, amelyet az egész napos mozgáshoz terveztünk.
  • A húzózsinóros, rugalmas derékrész hátul ráncolt a dinamikus nyúlás érdekében.
  • A jobb zseb belsejében lévő rejtett, cipzáras zsebben elférnek a kisebb tárgyak.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztó
  • Oldalzsebek
  • Fő alkotórész: 48% poliészter/27% modál/17% pamut/8% spandex. Zsebbetétek: 79% modál/21% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IQ9048-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 188 cm
    • Ahogy Braylan Shelby egyetemi amerikaifutball-védőn is látható.
    • Shelby 196 cm magas, és 2XL-es méretet visel.
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfi rövidnadrág

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

További információ

    • Ahogy Braylan Shelby egyetemi amerikaifutball-védőn is látható.
    • Shelby 196 cm magas, és 2XL-es méretet visel.

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 3