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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT egyenes szárú férfinadrág - Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT egyenes szárú férfinadrág

109,99 €
Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown
Camo Green/Fekete/Outdoor Green
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető nadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.


  • Megjelenített szín: Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown
  • Stílus: IM3639-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető nadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.

Hozd ki a legtöbbet a pihenésből

A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

További előnyök

  • Az ImpossiblySoft anyagunk egy sima, duplán kötött szövet, amelyet az egész napos mozgáshoz terveztünk.
  • A hátul ráncolt, gumis derékrész dinamikus rugalmasságot biztosít.
  • A cipzáras hátsó zseb biztonságos tárolást nyújt, míg a jobb oldali zsebben elrejtett belső cipzáras rekeszben elférnek a kisebb értékeid.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztó
  • Fő alkotórész: 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Hazel/Fekete/Velvet Brown
  • Stílus: IM3639-212

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 185 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT egyenes szárú férfinadrág

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    109,99 €

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