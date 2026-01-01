Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT egyenes szárú férfinadrág

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és mindennapi felkészüléshez tervezett, izzadságelvezető nadrág a kényelem új szintjét nyújtja. ImpossiblySoft anyagunk kifinomult, letisztult külsőt és elképesztően lágy tapintást kölcsönöz, így ez a darab tökéletes a levezetéshez és a visszatéréshez.

Hozd ki a legtöbbet a pihenésből

A Nike 24.7-tel a kényelem az igazi stílus. Ezeket a teljesítmény ihlette alapdarabokat úgy alkottuk meg, hogy az edzés előtt és után is támogassanak, és minden pillanatot magabiztosan élhess meg.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.