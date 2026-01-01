Vissza a kereséshezNike Store Tlv Port (Partnered)Megnyitva • Zárás: 21:00Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, IL+972 03-529-5392ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Cs: 10:00 - 21:30P: 9:30 - 21:00Szo: 10:00 - 22:00V: 10:00 - 21:30Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILHamarosan zár • Zárás: 20:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILZárva • Nyitás: holnap, 10:00Nike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILZárva • Nyitás: holnap, 10:00