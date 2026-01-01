Vissza a kereséshezNike Store Azrieli (Partnered)Megnyitva • Zárás: 15:00Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL03-6953033ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Cs: 9:30 - 22:00P: 9:30 - 15:00Szo: 10:00 - 23:00V: 9:30 - 22:00SzolgáltatásokVisszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILMegnyitva • Zárás: 15:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILMegnyitva • Zárás: 20:00Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILMegnyitva • Zárás: 21:00