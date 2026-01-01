Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Megnyitva • Zárás: 15:00

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Cs: 9:30 - 22:00
P: 9:30 - 15:00
Szo: 10:00 - 23:00
V: 9:30 - 22:00

Szolgáltatások

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

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