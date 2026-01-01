Vissza a kereséshezNike Store Shenkar (Partnered)Zárva • Nyitás: 10:009 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Cs: 10:00 - 21:00P: 9:30 - 15:00Szo: 12:00 - 21:00V: 10:00 - 21:00Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILZárva • Nyitás: 9:30NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILZárva • Nyitás: 9:30Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILZárva • Nyitás: 10:00