Vissza a kereséshezNike Store City Stars (Phase 2)Megnyitva • Zárás: 0:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - V: 10:00 - 0:00SzolgáltatásokVisszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGMegnyitva • Zárás: 0:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGMegnyitva • Zárás: 23:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGMegnyitva • Zárás: 22:00