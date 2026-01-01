Vissza a kereséshezNike Store Festival City (Partnered)Zárva • Nyitás: 10:00Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EG002 01028037387ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - V: 10:00 - 0:00Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNIKE OUTLET - CAIRO - 90TH ST DISTRICTBuilding 312 - Second Sector -southern 90 Street - 5th SettlementCairo, Cairo, 11835, EGZárva • Nyitás: 10:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGZárva • Nyitás: 10:00NIKE - MARAKEZ DISTRICT 5 (RISE SF)District 5 Mall - Marakez - KM 6,Katameya - Ein Sokhna road, New KatameyaCairo, Cairo, 11936, EGZárva • Nyitás: 10:00