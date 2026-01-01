Vissza a kereséshezNike St LukesZárva • Nyitás: holnap, 10:00Westfield St Lukes80 St Lukes Rd.Shop 804Auckland, Auckland, 1025, NZ+64 9 558 3630ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Sze: 9:00 - 18:00Cs - P: 9:00 - 21:00Szo: 9:00 - 18:00V: 10:00 - 17:30SzolgáltatásokElsőbbségi hozzáférés tagoknakVásárolj a legnépszerűbb, leginnovatívabb termékeink közül, mielőtt még bárhol máshol elérhetők lennének.Reuse-A-ShoeAdd le elnyűtt sportcipőidet, mi pedig újrahasznosítjuk őket Nike Grind anyaggá.További információkért kattints ide.Visszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Newmarket187 BroadwayNewmarketAuckland, Auckland, 1023, NZZárva • Nyitás: holnap, 10:00Nike Factory Store WestgateWestgate Shopping Centre5/8 Maki StShop F0001Auckland, 0657, NZZárva • Nyitás: holnap, 10:00Nike Auckland City228 Queen StreetAuckland CBD, Auckland, 1010, NZZárva • Nyitás: holnap, 10:00