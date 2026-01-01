Nike St Lukes

Nike St Lukes

Zárva • Nyitás: holnap, 10:00

Westfield St Lukes

80 St Lukes Rd.

Shop 804

Auckland, Auckland, 1025, NZ

+64 9 558 3630

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Sze: 9:00 - 18:00
Cs - P: 9:00 - 21:00
Szo: 9:00 - 18:00
V: 10:00 - 17:30

Szolgáltatások

  • Elsőbbségi hozzáférés tagoknak

    Elsőbbségi hozzáférés tagoknak

    Vásárolj a legnépszerűbb, leginnovatívabb termékeink közül, mielőtt még bárhol máshol elérhetők lennének.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Add le elnyűtt sportcipőidet, mi pedig újrahasznosítjuk őket Nike Grind anyaggá.

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

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