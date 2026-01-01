Nike Factory Store - Homebush

Nike Factory Store - Homebush

Zárva • Nyitás: 10:00

DFO Homebush

3-5 Underwood Rd.

Shop 2-015

Homebush, New South Wales, 2140, AU

+61 2 9393 6900

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Sze: 10:00 - 18:00
Cs: 10:00 - 20:00
P - V: 10:00 - 18:00

Szolgáltatások

  • Bővebben

    Bővebben

    A Nike alkalmazás segítségével beolvashatod a termékek vonalkódját, és megnézheted, hogy van-e belőlük több méret vagy szín.

  • Reuse-A-Shoe

    Reuse-A-Shoe

    Add le elnyűtt sportcipőidet, mi pedig újrahasznosítjuk őket Nike Grind anyaggá.

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

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