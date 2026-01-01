Vissza a kereséshezNike Factory Store - HomebushZárva • Nyitás: 10:00DFO Homebush3-5 Underwood Rd.Shop 2-015Homebush, New South Wales, 2140, AU+61 2 9393 6900ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Sze: 10:00 - 18:00Cs: 10:00 - 20:00P - V: 10:00 - 18:00SzolgáltatásokBővebbenA Nike alkalmazás segítségével beolvashatod a termékek vonalkódját, és megnézheted, hogy van-e belőlük több méret vagy szín.Reuse-A-ShoeAdd le elnyűtt sportcipőidet, mi pedig újrahasznosítjuk őket Nike Grind anyaggá.További információkért kattints ide.Visszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike BurwoodWestfield Burwood100 Burwood RdShop 353/4Burwood, New South Wales, 2134, AUHamarosan nyit • Nyitás: 9:30Nike Factory Store - Birkenhead PointBirkenhead Point Shopping Centre19 Roseby St.Drummoyne, New South Wales, 2047, AUZárva • Nyitás: 10:00Nike ParramattaWestfield Parramatta159-175 Church StreetShop 3025Parramatta, New South Wales, 2150, AUHamarosan nyit • Nyitás: 9:30